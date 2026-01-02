02/01/2026 08:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指2025年終收跌303.77點，報48063.29點

▷ 標普500全年累升16.39%，連續第三年雙位數增長

▷ 納指全年累升20.36%，跑贏大市 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》2025年最後一個交易日，美股三大指數周三(12月31日)全線報跌，標指錄得連續第四日回調。然而，總結全年的成績表，美股在歷經4月份的關稅驚魂後展現驚人韌性，三大指數年線全數報捷。在人工智能浪潮持續與資金輪動的雙重驅動下，納指全年累升逾兩成，跑贏大市。重磅股日內表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌0.9%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，谷歌(US.GOOGL)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.7%。道指周三收市跌303.77點，或0.63%，報48063.29點；標普500指數跌50.74點，或0.74%，報6845.5點；納指跌177.09點，或0.76%，報23241.99點。回顧2025年，美股走勢可謂先苦後甜。市場年初一度陷入恐慌，源於4月初美國總統特朗普突然宣布全面提高關稅，引發環球資產價格劇烈震盪。當時標指從2月高位一度急瀉近19%，甚至自2024年4月以來首次跌穿5000點大關，瀕臨技術性熊市邊緣。不過，隨著市場消化政策衝擊及企業盈利展現韌性，美股隨後展開V型反彈。最終標普500指數全年累升16.39%，成功實現連續第三年雙位數增長。納指全年累計升幅達20.36%，繼續成為表現最佳的主要指數。這主要歸功於AI技術的商業化落地加速。然而，2025年的AI投資邏輯已出現明顯分化。昔日齊漲的「科技七雄」走勢亦出現分歧。Alphabet全年狂飆逾65%。市場資金強烈押注其在生成式AI領域將超越OpenAI，重奪霸主地位。亞馬遜表現相對疲弱，全年僅錄得約6%升幅，遠遜於同業。由於道指的科技股權重相對較低，未能完全受惠於這波科技浪潮，全年升幅為12.97%，在三大指數中表現最弱。2025年另一大投資主題是資金向非科技板塊擴散。在地緣政治風險及通脹預期的推動下，避險資產表現亮麗。黃金全年暴漲逾66%。白銀則全年升幅超過165%，大幅跑贏主要股票資產，成為年度最強勢的資產類別之一。*市場關注2026年美股能否延續牛市走勢*雖然美股在年尾最後數日出現整固，但全年強勁的表現顯示投資者信心猶在。隨著AI應用場景深化以及資金流向更多元化的板塊，市場普遍關注2026年美股能否延續牛市走勢，以及聯儲局在通脹與增長之間的平衡。美匯指數報98.28，微升0.06%。美元兌日圓持續高位徘徊，日內升幅約0.3%，報156.85%。歐元兌美元徘徊於1.1746附近，輕微回落約0.01%。​現貨黃金下跌約0.6%，報每盎司4313美元。紐約期金偏軟向下，跌約1.4%，報每盎司4322美元左右。紐約期銀盤中急挫10%，一度跌穿每盎司70美元心理關口。現貨市場同樣受壓，白銀回落至約每盎司71.4美元水平附近。市場情緒仍受需求疲弱主導，布蘭特期油報每桶60.89美元，日內下跌約0.7%。紐約期油亦失守58美元關口，報每桶57.4美元，跌幅約0.9%。(rc)