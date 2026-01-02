02/01/2026 16:43

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年11月香港零售業總銷貨價值337億港元，按年升6.5%

▷ 電器類升38.6%，珠寶升3.6%，超市跌2.1%

▷ 網上銷售額38億港元，按年升28.4% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，今年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，按年上升6.5%，較預期8.6%低。今年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.4%。在今年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，較2024年同月上升28.4%。2025年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月上升27.2%。與2024年同期比較，2025年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升11.4%。扣除其間價格變動後，今年11月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2024年同月上升4.4%。2025年10月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2024年同月上升5.3%。與2024年同期比較，2025年首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌0.9%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年11月與2024年11月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升38.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升3.6%）；其他未分類消費品（上升5.5%）；服裝（上升3.0%）；百貨公司貨品（上升3.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.0%）；藥物及化妝品（上升9.2%）；以及眼鏡店（上升7.3%）。另一方面，2025年11月與2024年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.1%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌3.1%）；燃料（下跌11.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌4.3%）；傢具及固定裝置（下跌6.1%）；書報、文具及禮品（下跌10.6%）；以及中藥（下跌1.8%）。截至2025年11月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升3.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升2.2%。政府發言人表示，11月零售銷售維持復蘇動力。零售業總銷貨價值按年進一步顯著上升6.5%。不少主要零售商類別的銷售上升。展望未來，本地消費氣氛隨著經濟持續增長而逐步改善，加上訪港遊客數目蓬勃增長，將繼續對零售業務有利。(ul)