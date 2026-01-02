02/01/2026 08:29

【開市Ｇｏ】百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

2026年1月2日【要聞盤點】



1、2025年最後一個交易日，美股三大指數周三（31日）全線報跌，標指錄得連續第四日回調。然而，總結全年的成績表，美股在歷經4月份的關稅驚魂後展現驚人韌性，三大指數年線全數報捷。在人工智能浪潮持續與資金輪動的雙重驅動下，納指全年累升逾兩成，跑贏大市。道指周三收市跌303點，或0.63%，報48063點；標普500指數跌50點，或0.74%，報6845點；納指跌177點，或0.76%，報23241點。中國金龍指數無升跌。日經期貨截至上午8時05分上升82點。



2、美國總統特朗普政府宣布，將軟墊家具、櫥櫃和梳妝台產品的關稅上調計劃推遲一年。白宮在除夕夜聲明指出，該計劃於去年9月宣布，原定於2026年1月1日生效。



3、巴菲特於去年12月31日正式退休，卸任巴郡首席執行官職務。巴菲特表示，將繼續擔任董事會主席，並保留「相當數量」的股份。



4、中國住房城鄉建設部發布《關於提升住房品質的意見》，提出推動既有住房更新改造，包括穩步推進城中村和危舊房改造、持續開展老舊小區改造、統籌推進住房節能改造，並完善城市社區服務設施，打造高品質居住空間。



5、美國政府核發年度出口許可，允許台積電持續將受美國出口管制的晶片製造設備運往其位於中國南京的工廠。



6、中國商務部公告，自2026年1月1日起，進口牛肉在未超出規定數量時，按現行適用關稅稅率徵稅；一旦超出規定數量，自第3日起將在現行稅率基礎上加徵55%關稅，且未用完的配額數量不結轉至下一年度。



7、印度政府年終報告指出，2025年GDP達4.18萬億美元，超越日本成為全球第四大經濟體，並預測未來2.5至3年內有望取代德國進入前三，僅次於美國和中國，2030年GDP或升至7.3萬億美元。



8、香港金管局公布，截至2025年11月底，外匯基金總資產為41069億元，較10月底減少107億元，其中外幣資產減少99億元，港元資產減少8億元。



9、中原地產表示，10大屋苑於12月錄得188宗成交，按月下滑9.2%。2025年全年錄得2275宗成交，較去年增長6.2%，創3年新高，顯示二手樓市明顯回暖。





【焦點股】



百度(09888)

- 建議分拆AI晶片附屬公司昆侖芯在港交所主板獨立上市



比亞迪(01211)

- 12月新能源汽車銷量42萬輛，同比下滑約18.2%，惟全年銷量460萬輛仍達標



吉利汽車(00175)

- 2025年12月汽車銷量23萬輛，同比增長約13%，全年銷量302萬達標，並訂今年銷量目標345萬部



小米(01810)

- 小米汽車12月交付量超5萬台

- 據報2026年擬推出4款新車，包括SU7改款、SU7行政版、一款增程五座SUV及一款增程七座SUV



蔚來(09866)

-上月交付4.8萬輛創月度新高，全年交付量升47%



小鵬汽車(09868)

- 2025年12月汽車交付量升2%，全年交付43萬輛升逾1倍



零跑汽車(09863)

- 12月全系交付6.04萬台，同比增長42%



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700) 晶片股：中芯國際(00981)、上海復旦(01385)

- 台積電南京工廠獲美國進口設備年度許可



博彩股：銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)、金沙中國(01928)

- 澳門12月博彩收入209億澳門元，同比增長14.8%



腦機接口概念股：南京熊貓(00553)、微創腦科學(02172)、腦洞科技(02203)

- 馬斯克稱Neuralink將於2026年量產腦機接口設備，並轉向自動化手術流程



曹操出行(02643)

- 控股股東李書福自願延長禁售承諾至2026年9月底



萬科(02202)

- 11億人幣住房專項債券尋求本息展期1年及設寬限期



壁仞科技(06082)

- 超購2346倍抽250手穩中籤，暗盤升80%





【油金報價】



紐約期油上漲0.05%，報每桶57.45美元



布倫特期油下跌0.68%，報每桶60.91美元



黃金現貨上漲0.89%，報每盎司4349.15美元



紐約期金上漲0.48%，報每盎司4362.00美元