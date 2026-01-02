02/01/2026 15:10

【定期存款】PAObank推1個月16厘港元定存吸新客，現有個人客戶享外幣兌換定存優惠

《經濟通通訊社2日專訊》PAObank宣布，推出2026年優惠第一擊，包括全新中小企外匯服務登場，限時跨境匯款零手續費、全新個人客戶1個月港元定存高達16厘，以及現有個人客戶可享外幣兌換定存優惠。



該數字銀行新推出中小企全新外匯即期兌換及跨境匯款服務，全天候貨幣兌換支持港元、美元及人民幣，中小企客戶可隨時透過中小企手機APP查看實時匯率，三步即可成功兌換貨幣。



跨境匯款服務支持港元、美元及人民幣3種貨幣，提供即時追蹤款項功能，交易狀態一按即查，由即日起至2026年4月29日，所有跨境匯入及匯出交易均可獲豁免手續費，助中小企客戶靈活調配資金。



個人客戶方面，由即日起至2026年1月31日，合資格個人客戶使用推薦碼【PR2026】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬港元即可享16%年利率高息優惠。



此外，由即日起至2026年1月31日，現有客戶透過PAObank個人銀行手機APP，在「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的一個月或三個月美元定存，即可分別享有高達5.9%或4.2%年利率。(bi)