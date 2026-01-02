02/01/2026 14:30

許正宇:香港續推動金融市場蓬勃發展，吸引國際資金及專才

《經濟通通訊社2日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台發文表示，展望「十五五」開局之年，香港將繼續推動金融市場蓬勃發展，進一步拓展離岸人民幣業務，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的地位；大力發展綠色及可持續金融，助力國家實現「雙碳」目標；積極推動金融科技應用，深化與內地市場的互聯互通機制。



許正宇續指出，香港會強化作為超級聯繫人及超級增值人的角色，吸引更多家族辦公室及資產管理機構落戶香港，進一步鞏固香港國際資產及財富管理中心的地位，持續吸引更多國際資金與專才匯聚香港。



他表示，中央港澳辦近日發文，充分肯定香港過去一年在經濟、金融等領域所取得的顯著成就，並對特區未來發展寄予期望。



對於香港去年全球金融中心排名第三、港股IPO規模排榜首、恒生指數表現亮眼、駐港公司數目創新高，許正宇指出，這些成績得來不易，是特區政府與金融業界共同努力，亦得益於中央大力支持，以及國家高質量發展帶動。(rh)