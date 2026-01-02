26,321.43
+690.89
(+2.70%)
26,384
+736
(+2.87%)
高水63
9,161.81
+248.13
(+2.78%)
5,739.14
+223.16
(+4.05%)
1,083.35億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
88,943.8600
+104.8100
(0.118%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9755
休市滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
etnet專輯
02/01/2026 11:35
02/01/2026 10:18
29/12/2025 09:53
白銀大翻身
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6700
更新：02/01/2026 14:35:36
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,943.86
+104.81
+0.118%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,023.0000
+18.8100
+0.626%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
12.9300
+0.3200
+2.538%
更新：02/01/2026 14:35
