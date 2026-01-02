02/01/2026 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.79857 -158.369 一周 2.58833 -144.084 兩周 2.58619 -78.81 一個月 2.6225 -45.298 兩個月 2.7606 -17.327 三個月 2.81179 -12.065 六個月 2.88816 -10.654 一年 2.9803 -9.643

《經濟通通訊社2日專訊》拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息見六周低報2.6225厘，跌45.298基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81179厘，跌12.065基點。隔夜息報2.79857厘，跌158.369基點；一周拆息跌144.084基點，報2.58833厘，兩周則跌78.81基點，報2.58619厘。長息方面，六個月拆息跌10.654基點，報2.88816厘，一年期則跌9.643基點，報2.9803厘。另外，金管局相隔16日後，再次通過貼現窗口向銀行投放30.79億港元流動性，是2025年7月8日後最高，當日投放46.68億港元。港元匯價今日在7.7923-7.7841之間上落，最新報7.7898。資料來源：香港銀行公會