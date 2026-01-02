02/01/2026 11:38
《港元利率》拆息全線向下，一個月拆息見六周低報2.62厘
《經濟通通訊社2日專訊》拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息見六周低報2.6225厘，跌45.298基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81179厘，跌12.065基點。
隔夜息報2.79857厘，跌158.369基點；一周拆息跌144.084基點，報2.58833厘，兩周則跌78.81基點，報2.58619厘。長息方面，六個月拆息跌10.654基點，報2.88816厘，一年期則跌9.643基點，報2.9803厘。
另外，金管局相隔16日後，再次通過貼現窗口向銀行投放30.79億港元流動性，是2025年7月8日後最高，當日投放46.68億港元。
港元匯價今日在7.7923-7.7841之間上落，最新報7.7898。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.79857
|-158.369
|一周
|2.58833
|-144.084
|兩周
|2.58619
|-78.81
|一個月
|2.6225
|-45.298
|兩個月
|2.7606
|-17.327
|三個月
|2.81179
|-12.065
|六個月
|2.88816
|-10.654
|一年
|2.9803
|-9.643
