直播中 : 開市Good Morning - 港股連升兩日 企穩26000水平 北水回歸支撐港股？
26,576.02
+228.78
(+0.87%)
26,636
+262
(+0.99%)
高水60
9,209.61
+61.14
(+0.67%)
5,812.33
+70.70
(+1.23%)
296.59億
4,036.36
+12.94
(+0.322%)
4,737.06
+19.31
(+0.409%)
13,918.77
+90.14
(+0.652%)
2,731.55
+17.45
(+0.64%)
94,035.9900
+176.2800
(0.188%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9829
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
醫學通識 嘉‧點健康

中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
政經專訪

【一本萬利】供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置 #林本利 （繁體字幕）
時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Lou...
Fashion More Than Fashion

時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Lou...
即市人氣股
Highlight:
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
巴西-製造業採購經理人指數
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
94,035.99
+176.28
+0.188%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,235.4500
+10.4600
+0.324%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4293
+0.0082
+1.947%
更新：06/01/2026 09:35
