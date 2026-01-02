02/01/2026 17:00

《中國要聞》元旦當日跨區域人員流動量預計超2億人次，同比增兩成

《經濟通通訊社2日專訊》據交通運輸部消息，2026年1月1日全社會跨區域人員流動量20813萬人次，環比增長0.2%，同比增長21%。



鐵路客運量1825萬人次，環比增長9.4%，同比增長65.1%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）18726萬人次，環比下降0.5%，同比增長18.1%。



其中，公路營業性客運量3523萬人次，環比下降2.3%，同比增長26.3%；高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量15203萬人次，環比下降0.1%，同比增長16.4%。民航客運量195萬人次，環比下降10.3%，同比增長12.6%。(wn)