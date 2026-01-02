26,338.47
+707.93
(+2.76%)
26,432
+3
(+0.01%)
高水94
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
1,408.64億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
89,157.4700
+318.4200
(0.358%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9759
休市滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
26,338.47
+707.93
(+2.76%)
期指(夜)
高水94
26,432
+3
(+0.01%)
國企指數
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
科技指數
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
大市成交
1,408.64億
股票
1,256.03億
(89.166%)
窩輪
44.52億
(3.161%)
牛熊證
108.09億
(7.673%)
即時更新：02/01/2026 17:44
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,295.12億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
滬深300
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
深証成指
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
89,157.4700
+318.4200
(0.358%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9759
即市人氣股
06082 壁仞科技09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00941 中國移動00981 中芯國際
