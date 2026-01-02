02/01/2026 17:58

【聚焦人幣】數字人民幣App升級，每季度末結息日後可查看結息詳情

《經濟通通訊社2日專訊》今年1月1日起，數字人民幣正式從「數字現金時代」邁入「數字存款貨幣」時代。據數字人民幣運營管理中心微信公眾號今日發文稱，數字人民幣App也已升級至2.0版本。



據了解，自2022年1月在應用市場公開上架以來，數字人民幣App從版本1.0.0到2.0.0，共經歷了54次迭代更新。此次升級最大變化是因應數字人民幣實名錢包餘額按照活期存款掛牌利率計付利息而加添了相應功能--在每季度末結息日之後，用戶點擊App首頁的錢包資產區域，進入錢包資產頁，即可查看結息詳情。



與此同時，2.0版本新增錢包皮膚設置功能。首期上線四大主題系列：四季、名繪、國風、生活，共計16套皮膚可供選擇，用戶可根據偏好更換錢包皮膚。(sl)