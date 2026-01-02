02/01/2026 09:47

【外圍經濟】美國上周新領失業救濟人數意外跌穿20萬大關

《經濟通通訊社2日專訊》美國勞工部公布最新就業數據，上周新領失業救濟人數意外降至19.9萬人，遠低於市場預期，並創下自今年初以來的最低水平。



數據顯示，美國勞動力市場在年底假期前夕依然保持強勁韌性，稍稍削弱市場對聯儲局進一步大幅減息的押注。 ​

截至12月27日止當周，美國首次申領失業救濟人數報19.9萬人，按周顯著減少1.6萬人，優於市場預期的21.8萬至22萬人。前值經修訂後為21.5萬人。這是該數據連續第三周錄得跌幅，反映儘管近期有大型企業裁員消息傳出，但整體企業在假期季節仍傾向保留人手 。 ​

更能反映勞工市場潛在趨勢的4周移動平均值則微升至21.875萬人，按周增加1750人。



在持續申領失業救濟人數方面，截至12月20日止當周數據為186.6萬人，按周減少4.7萬人，同樣低於市場預期的約190.2萬人，顯示失業人士重返職場的速度較預期理想。(rc)