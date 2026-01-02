02/01/2026 09:22

【國際要聞】瑞士酒吧大火造成約40死115傷，聯邦主席形容為歷來最嚴重悲劇

《經濟通通訊社2日專訊》瑞士南部瓦萊州克朗蒙大拿一間酒吧在1月1日凌晨發生大火，警方指大約40人死亡，115人受傷，大部分人傷勢嚴重。



瑞士聯邦主席帕姆蘭聯同多名官員出席記者會。警方表示，遇難者當中有多名外國公民，未來幾日的首要任務是確認死者身份，以便盡快將遺體交還家屬。



有目擊者表示，是香檳酒瓶上的生日蠟燭引燃天花板，又指酒吧出口狹窄，導致很難疏散。檢察長回應指，會調查起火原因，目前無法確認任何事，工作亦需要時間，當局有幾個關於起火原因的假設，目前最可能的結論是一場普通火警引發大火，不認為事件是襲擊造成。



帕姆蘭形容，大火是瑞士歷來最嚴重悲劇之一，是一場規模空前的災難，向遇難者家屬表示慰問，宣布將會取消新年致辭，瑞士聯邦宮亦會下半旗五日致哀。(rc)