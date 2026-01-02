26,338.47
+707.93
(+2.76%)
26,442
+13
(+0.05%)
高水104
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
1,408.64億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
89,762.3200
-232.8200
(-0.259%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9870
恒生指數
26,338.47
+707.93
(+2.76%)
期指(夜)
高水104
26,442
+13
(+0.05%)
國企指數
9,168.99
+255.31
(+2.86%)
科技指數
5,736.44
+220.46
(+4.00%)
大市成交
1,408.64億
股票
1,256.03億
(89.166%)
窩輪
44.52億
(3.161%)
牛熊證
108.09億
(7.673%)
即時更新：02/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,295.12億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
滬深300
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
深証成指
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
89,762.3200
-232.8200
(-0.259%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9870
02533 黑芝麻智能03988 中國銀行03690 美團－Ｗ02628 中國人壽06082 壁仞科技02899 紫金礦業
