02/01/2026 09:22

【特朗普當政】特朗普：手上瘀傷由服用阿士匹靈造成，後悔接受檢查令人質疑健康

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普接受《華爾街日報》訪問，為自己的精力和健康狀況辯護。



特朗普承認，手上的瘀傷是服用阿士匹靈造成，每日服用的劑量亦較醫生建議的高。他引述醫生說，阿士匹靈有助稀釋血液，他不希望流經心臟的是濃稠的血，而是想清澈的血液暢通地流過心臟。



特朗普澄清，去年10月在體檢接受的是電腦斷層掃描，而非磁力共振，現在後悔當時接受檢查，因為會令人質疑他的健康是否出問題。



此外，他又否認在公開場合打瞌睡，指自己從來都不是喜歡睡覺的人，傳媒拍攝到的只是他閉目養神或貶眼的瞬間，強調自己非常健康。(rc)