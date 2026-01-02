直播中 : 開市Good Morning - 港股部署如何溫故知新？
26,035.73
+405.19
(+1.58%)
26,082
+434
(+1.69%)
高水46
9,065.55
+151.87
(+1.70%)
5,676.30
+160.32
(+2.91%)
342.84億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
88,645.2100
-193.8400
(-0.218%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9866
休市滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
即將公佈經濟數據
香港-零售銷售(年率)
即將公佈
02/01/2026 16:30
前值
6.90%
市場預測
8.60%
意大利-製造業採購經理人指數
即將公佈
02/01/2026 16:45
前值
50.60
市場預測
50.10
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7911
-0.0009
-0.109%
CNY 美元/人民幣
6.9908
-0.0055
-0.079%
CAD 美元/加元
1.3707
-0.0010
-0.074%
更新：02/01/2026 10:00
最新
人氣
