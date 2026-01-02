02/01/2026 09:47

【關稅戰】特朗普延後調高軟體家具、櫥櫃及浴室櫃關稅一年

《經濟通通訊社2日專訊》特朗普宣布推遲上調軟體家具、櫥櫃及浴室櫃的關稅，放緩加徵關稅的節奏。



美國白宮發布總統公告的說明書，表示原定於周四（1日）生效的加徵關稅政策，現延至2027年1月1日實施。



特朗普在去年9月的公告中曾明確表示，自今年1月1日起，「部分木質軟體家具」的關稅稅率將從25%提高至30%，櫥櫃及浴室櫃的關稅稅率將從25%提高至50%。此次公告推遲這一調稅舉措，現行25%的關稅稅率保持不變。



*大幅削減擬對意大利麵食加徵的關稅*



此外，美國已放棄對意大利麵食製造商徵收足以扼殺貿易的關稅。



根據一名產業代表和意大利外交部，美國商務部周三（12月31日）晚間表示，將大幅削弱相關反傾銷措施。對美出口量最大的兩家麵食出口商La Molisana和Garofalo現在將分別面臨2.3%和13.9%的關稅。其他11家意大利麵食製造商將面臨9.1%的關稅。



美國商務部此前表示，最快1月對意大利主要麵食出口商徵收92%的反傾銷稅，而意大利麵食製造商稱，此舉將迫使他們退出美國市場。(rc)