26,205.47
+574.93
(+2.24%)
26,263
+615
(+2.40%)
高水58
9,122.27
+208.59
(+2.34%)
5,719.03
+203.05
(+3.68%)
714.19億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
88,924.3200
+85.2700
(0.096%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9853
休市滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
26,205.47
+574.93
(+2.24%)
期指
高水58
26,263
+615
(+2.40%)
國企指數
9,122.27
+208.59
(+2.34%)
科技指數
5,719.03
+203.05
(+3.68%)
大市成交
714.19億
股票
588.29億
(82.372%)
窩輪
34.55億
(4.838%)
牛熊證
91.35億
(12.790%)
即時更新：02/01/2026 11:34
可賣空股票總成交
1,065.51億
主板賣空
173.95億
(16.326%)
更新：31/12/2025 16:59
上証指數
成交：8,295.12億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
滬深300
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
深証成指
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,924.3200
+85.2700
(0.096%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9853
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ06082 壁仞科技00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際00005 滙豐控股
生活
DIVA
Highlight:
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,924.32
+85.27
+0.096%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,015.5600
+11.3700
+0.378%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
12.7700
+0.1600
+1.269%
更新：02/01/2026 11:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
