26,326.13
-12.34
(-0.05%)
26,357
-72
(-0.27%)
高水31
9,148.36
-20.63
(-0.22%)
5,719.39
-17.05
(-0.30%)
1,732.20億
4,008.31
+39.47
(+0.994%)
4,687.23
+57.29
(+1.237%)
13,704.63
+179.61
(+1.328%)
2,693.72
+26.02
(+0.98%)
92,638.7300
+1,108.9900
(1.212%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1152
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9663
恒生指數
26,326.13
-12.34
(-0.05%)
期指
高水31
26,357
-72
(-0.27%)
國企指數
9,148.36
-20.63
(-0.22%)
科技指數
5,719.39
-17.05
(-0.30%)
大市成交
1,732.20億
股票
1,577.52億
(91.070%)
窩輪
54.37億
(3.139%)
牛熊證
100.31億
(5.791%)
即時更新：05/01/2026 13:22
可賣空股票總成交
1,360.78億
主板賣空
215.73億
(15.853%)
半日數據，更新：05/01/2026 12:40
上証指數
成交：7,717.93億
4,008.31
+39.47
(+0.994%)
滬深300
4,687.23
+57.29
(+1.237%)
深証成指
13,704.63
+179.61
(+1.328%)
MSCI中國A50
2,693.72
+26.02
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
92,638.7300
+1,108.9900
(1.212%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1152
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9663
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.3570
-0.0980
-0.312%
EUR 歐元/美元
1.1683
-0.0023
-0.192%
AUD 澳元/美元
0.6671
-0.0012
-0.184%
更新：05/01/2026 13:20
即將公佈經濟數據
瑞士-零售銷售(年率)
即將公佈
05/01/2026 15:30
前值
2.70%
市場預測
--
瑞士-製造業採購經理人指數
即將公佈
05/01/2026 16:30
前值
49.70
市場預測
49.60
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處