05/01/2026 10:57

【抓捕馬杜羅】高盛：委內瑞拉政局變化短期對油價影響不明朗，長遠或不利油價

《經濟通通訊社5日專訊》高盛發表研究報告指出，隨著美國推翻馬杜羅總統政權，該行評估委內瑞拉局勢對其原油價格預測的影響。該行維持2026年布蘭特期油及紐約期油平均價格預測分別為每桶56美元及52美元不變。



該行表示，短期油價影響尚不明朗，但影響幅度有限，主要取決於美國制裁政策的變化。短期內，委內瑞拉原油產量可能略有上升，例如在美國支持委內瑞拉政府並全面解除制裁的情況下。另一方面，由於馬杜羅內閣加強了控制，委內瑞拉石油供應中斷的情況可能在短期內持續甚至加劇​​。



該行指出，長期來看對油價不利，鑑於近期俄羅斯和美國原油產量超出預期，委內瑞拉長期產量可能增加，這將進一步增加該行對2027年及以後油價預測的下行風險。



