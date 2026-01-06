06/01/2026 10:56

【抓捕馬杜羅】花旗：料委內瑞拉原油供應短期內將持續減少，對油價構成支撐

《經濟通通訊社6日專訊》花旗發表研究報告指出，料委內瑞拉原油供應短期內將持續減少，對油價構成支撐。該行預計，在美國與委內瑞拉達成協議前，委內瑞拉原油將繼續從全球市場流失，預計最終達成協議的可能性很大，但過程可能需要數月時間，期間局勢或會進一步升級。



該行表示，據報道美國總統特朗普對俄羅斯總統普京總統「並不滿意」，伊朗的公眾抗議活動似乎正在加劇，美國有可能介入。綜上所述，該行認為，鑑於持續的全球供應過剩已導致油價在過去12個月下跌20%，未來幾周布蘭特原油價格仍將維持在每桶60美元左右。



花旗認為，從長遠來看，美國推動增加委內瑞拉石油供應的意願，可能對市場帶來利空影響。但這將取決於委內瑞拉選舉（可能在2026年夏季舉行）能否順利進行，因為任何大規模投資都需要該國政治局勢穩定。



該行基本預測情境預計，委內瑞拉產量將於2026年第四季開始增長，在2026年中至2027年底期間增加每日30-50萬桶。



