26,400.38
+61.91
(+0.24%)
3,999.53
+30.69
(+0.773%)
4,684.36
+54.42
(+1.175%)
13,694.54
+169.52
(+1.253%)
92,911.3200
+1,381.5800
(1.509%)
05/01/2026 09:11
美匯指數報98.555，美國12月製造業PMI降至51.8五個月最低
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.555
|98.424
|0.131
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.12/16
|157.17/21
|156.81/85
|歐元/美元
|1.1703/07
|1.1706/10
|1.1719/23
|英鎊/美元
|1.3442/46
|1.3439/43
|1.3457/61
|美元/瑞郎
|0.7927/31
|0.7924/28
|0.7921/25
|美元/加元
|1.3744/48
|1.3745/49
|1.3731/35
|澳元/美元
|0.6677/81
|0.6679/83
|0.6693/97
|紐元/美元
|0.5753/57
|0.5754/58
|0.5768/72
|美元/人民幣
|6.9978/82
|6.9930/34
|6.9937/41
|美元/港元
|7.7909/13
|7.7910/14
|7.7915/19
上述報價只供參考用