05/01/2026 08:30

《套期保值－蕭猷華》恒指短期衝27000點機會大

《套期保值》祝大家在新的一年裏，進步飛躍，身體健康，投資順利，獲利豐厚。在2026年的第一個交易日，港股開出紅盤，表現強勁，並以接近全日最高點收市，恒生指數顯著上漲707點，報26338點。由於A股和港股通休市，在缺少「北水」下，港股仍然能夠展現猛烈的升幅，顯示外資積極買入，並對後市持有高度信心。



人民幣匯價持續走強，兌美元盤中曾經升破6.97水平，創下自2023年5月以來的新高。人民幣的強勢進一步利好A股，並吸引資金流入港股。



展望後市，受市場預期內地將推出利好政策驅動，預期港股本周可延續反覆上漲的行情。另一方面，從恒指牛熊證街貨的情況來看，26500點和27000點區域出現了較多的熊證聚集。因此，恒指短期很大機會衝上27000點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



