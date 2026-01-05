05/01/2026 09:37

【抓捕馬杜羅】特朗普再提吞併格陵蘭，丹麥首相強調主權不容侵犯

《經濟通通訊社5日專訊》美國對委內瑞拉實施突襲後，總統特朗普周日（4日）再次聲稱美國出於防務，需要取得丹麥王國的半自治領土格陵蘭。丹麥首相弗雷澤里克森敦促特朗普，停止發出奪取格陵蘭島的威脅。



弗雷澤里克森在一份聲明中說：「我必須非常直接地對美國這樣說，美國無權吞併丹麥王國三個組成部分中的任何一個。」



弗雷澤里克森強調，包括格陵蘭在內，丹麥王國是北約組織成員國，也因此受該聯盟集體防禦體系的保障。她還指出，防禦協議已賦予美國「廣泛進入格陵蘭的權利」。



特朗普周日接受《大西洋月刊》採訪時稱：「我們當然需要格陵蘭，絕對的，我們需要它用於防務。」此前，白宮副幕僚長米勒的妻子凱蒂上周六（3日）晚在社交平台X上發帖，展示格陵蘭島被美國國旗覆蓋，配詞稱：「快了」。(jf)