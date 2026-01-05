直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,391.51
+53.04
(+0.20%)
26,431
+2
(+0.01%)
高水39
9,179.03
+10.04
(+0.11%)
5,761.29
+24.85
(+0.43%)
915.21億
3,999.31
+30.47
(+0.768%)
4,684.90
+54.96
(+1.187%)
13,688.49
+163.47
(+1.209%)
2,695.13
+27.43
(+1.03%)
92,860.4900
+1,330.7500
(1.454%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
即市人氣股
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6591
更新：05/01/2026 10:15:13
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.80%
1個月
2.62%
3個月
2.81%
更新：02/01/2026 11:15
最新
人氣
