05/01/2026 08:33

【開市Ｇｏ】委國政局巨變油組停增產，比亞迪銷量全球登頂，大基金增持中芯

2026年1月5日【要聞盤點】



1、美股在2026年首個交易周的周五（2日）表現反覆，最終收市個別發展。雖然微軟(US.MSFT)及特斯拉(US.TSLA)表現疲軟，拖累納指輕微收跌，但在人工智能硬件浪潮持續升溫下，晶片板塊強勢支持大市，帶動道指及標普500指數造好。道指收市升319.1點，或0.66%，報48382.39點；標普500指數升12.97點，或0.19%，報6858.47點；納指跌6.36點，或0.03%，報23235.63點。中國金龍指數升330點。日經期貨截至上午8時02分上升500點。



2、美軍於周六凌晨突襲委內瑞拉，將總統馬杜羅及其妻子帶回美國受審。美國總統特朗普表示，美國將暫時管理委內瑞拉，直至完成權力過渡，並稱美國石油巨頭將在該國投資數十億美元。委內瑞拉總統馬杜羅發布法令，宣布全國進入緊急狀態。



3、特朗普暗示，如果伊朗當局鎮壓抗議活動，美國準備幫助抗議者。此表態引發德黑蘭高級官員威脅，稱將對該地區的美軍進行報復。



4、日本首相高市早苗表示，她與美國總統特朗普進行了一次「極其有意義」的通話，並計劃於今年春季訪問美國。



5、費城聯儲行長預計今年美國通脹趨緩、就業市場企穩，經濟增速約為2%。若此預期落地，今年晚些時候可能進行小幅額外降息。



6、中國國家主席習近平周一將與來訪的韓國總統李在明在北京舉行峰會。李在明接受央視採訪時強調韓中關係的重要性，並重申在台灣問題上「尊重一個中國」的立場。



7、國務院印發《固體廢物綜合治理行動計劃》，提出原則上不再批准無自建礦山或無配套尾礦利用處置設施的選礦項目。



8、上海市政府印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製造業集群的若干措施》的通知，目標到2028年實現低空經濟核心產業規模達800億元人民幣。



9、財政司司長陳茂波發表網誌表示，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢將更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，將把握好勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。



10、據報特朗普以「國家安全」為由，強制剝離瀚孚光電(HieFo)公司所收購的半導體相關資產。特朗普指控瀚孚光電「由一名中國公民控制」。此前，瀚孚光電已完成美國Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的收購。





【焦點股】



三桶油：中海油(00883)、中國石化(00386)、中國石油(00857)

- OPEC+決定第一季度維持暫停增產計畫，觀望委內瑞拉局勢對石油供應的影響



中芯國際(00981)

- 國家集成電路產業基金股份有限公司增持中芯國際H股，持股比例從4.79%升至9.25%



比亞迪(01211)

- 比亞迪純電動車全球銷量達225萬輛，超越特斯拉登頂全球電動車銷量榜首



特斯拉概念股：寧德時代(03750)

- 特斯拉全年交付量降至約164萬輛，同比下滑8.6%，創歷史最大年度跌幅



小米(01810)

- 創始人雷軍宣布今年小米汽車交付目標為55萬輛，較去年銷量高出34%



鋁業股：中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、俄鋁(00486)

- 倫敦期鋁三年來首次升破每噸3000美元



中國中免(01880)

- 元旦假期期間，海口海關監管離島免稅購物金額7.12億元人民幣，同比增長128.9%



周大福創建(00659)

- 第二階段收購盈立證券母企uSmart協議失效，續持股13%



歌禮(01672)

- 口服GLP-1治療糖尿病II期IND試驗獲美FDA批准



英矽智能(03696)

- AI平台供國際藥企施維雅研抗癌藥，最高價值69億元



中證國際(00943)

- 獲連鎖美容品牌東主入股並注入美容App業務，涉資6250萬元，今早復牌



三花智控(02050)

- 累計斥資3億人幣回購715萬股，每股最高價54.25元人幣





【油金報價】



紐約期油上漲0.12%，報每桶57.39美元



布倫特期油上漲0.20%，報每桶60.87美元



黃金現貨上漲1.02%，報每盎司4374.09美元



紐約期金上漲1.30%，報每盎司4386.10美元