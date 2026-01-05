26,325.10
-13.37
(-0.05%)
26,357
-72
(-0.27%)
高水32
9,147.88
-21.11
(-0.23%)
5,718.90
-17.54
(-0.31%)
1,733.02億
4,008.41
+39.57
(+0.997%)
4,687.23
+57.29
(+1.237%)
13,702.26
+177.24
(+1.310%)
2,693.72
+26.02
(+0.98%)
92,656.0400
+1,126.3000
(1.231%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1152
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9663
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
巴西-製造業採購經理人指數
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1890
更新：05/01/2026 13:20:46
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,407.6300
+35.5300
+0.813%
XAG 白銀現貨
75.3470
+1.3396
+1.810%
更新：05/01/2026 13:20
