05/01/2026 12:34

【虛擬資產】EX.IO獲證監會批准開展平台外虛擬資產場外交易業務

《經濟通通訊社5日專訊》本港持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布，平台已獲香港證監會正式批准，可在現有虛擬資產交易平台牌照框架下開展虛擬資產場外交易服務。



平台現已正式推出場外交易頻道，並對符合條件的投資者開放，相關新業務特色包括靈活規模與價格優勢：即為客戶處理大額訂單時，場外交易能有效降低訂單價格滑點，為機構級客戶高效執行訂單，並為客戶帶來領先市場的成本與價格優勢。平台希望借此為有大額交易需求的客戶提供合規、完善的機構級場外交易體驗。



幣種方面，EX.IO支持具有深度流動性的資產進行場外交易，首期支援幣種包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、USDT、USDC、USDTTRC20等加密貨幣，以及美元、港元等法定貨幣。



EX.IO聯合創辦人兼行政總裁吳晨表示，很榮幸獲准開展虛擬資產場外交易業務。在全球數字資產市場中，大型機構投資者和高淨值客戶對於定制化、透明化的場外交易服務需求持續增長，相關需求正是進一步擴展至場外交易領域的源動力。(bi)