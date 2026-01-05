05/01/2026 13:25

宏利香港推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃

《經濟通通訊社5日專訊》宏利香港宣布，推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃--「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，旨在提供靈活及具增值潛力的選擇，協助客戶實現財務目標。



「宏摯家傳承保險計劃」專為長線財富累積及規劃而設，並與現有的「宏摯傳承保障計劃」互相補足；後者聚焦中期財務目標，並提供靈活的保單價值提取選項。



「宏摯家傳承保險計劃」主要特色包括於第25個保單年度，預期退保價值可達已繳保費總額的4倍；第31年達6倍；第35年達8倍，並提供7種保單貨幣選擇，並設有貨幣轉換權益，可由第3個保單周年日起每年行使一次，有助捕捉環球機遇。「財摯宏耀保險計劃」提供即時財務保障，首日保證現金價值可高達已繳保費總額的83%，其預期總內部回報率於第10個保單年度末可達4.6%。(bi)