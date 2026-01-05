05/01/2026 15:19

【抓捕馬杜羅】景順趙耀庭：委內瑞拉事件對全球宏觀市場短期影響不顯著，料黃金相對反彈

《經濟通通訊社5日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，鑑於委內瑞拉在當前能源格局中所佔比重相對較小，以上周末事態發展而言，預計不會對全球宏觀環境或市場產生顯著短期影響，亦可見何油價、美國股指期貨以及其他宏觀資產未出現明顯波動。



趙耀庭續指出，主要啟示是地緣政治不確定性已成為宏觀環境不可忽視部分，應繼續支撐在市場高波動性下，對貴金屬的需求。儘管2025年底白銀表現優於黃金，但他認為黃金可能重新確立其作為首要地緣政治對沖工具的地位，並相對白銀出現反彈。



*長債受衝擊，仍偏好股票*



此外，市場預期特朗普政府將增加美國國防開支，將進一步加大美國國債長端走峭的壓力。儘管美國聯儲局仍在釋放進一步減息的訊號，長期債券亦面臨來自政府更大財政支出的通脹衝擊。因此他本人仍偏好於股票而非固定收益。



亞洲市場方面，即時反應較為平淡，投資者大致不太重視上周末發展。在北亞，焦點仍集中在人工智能投資上升帶來的結構性利好，蓋過了對地緣政治局勢的擔憂。此外，亞太地區是石油的重要淨入口市場，特朗普推動委內瑞拉增加石油產量的措施，可能有助於壓低原油價格並抑制該地區的通脹，相關因素可能再次為亞洲央行進一步放寬政策打開空間，而歷史上這與股價上升呈正相關。(rh)