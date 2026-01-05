05/01/2026 10:17

華僑銀行:香港業務強勁增長，推出「銀行x零售」概念

《經濟通通訊社5日專訊》華僑銀行(香港)公布，旗下宏富理財於2025年業績表現亮麗，並宣布推出策略性「銀行x零售」概念，作為2026年核心業務重點。截至2025年9月，宏富理財客戶總數量按年增長逾30%，其中離岸客戶增幅超過50%；財富管理業務收入亦較去年同期大幅上升逾70%。



OCBC華僑銀行香港將正式於2026年推出嶄新的「銀行x零售」概念，突破傳統，以具前瞻性的分行模式，透過注入獨有的零售元素到分行，從而將生活品味融入銀行服務，以打造更貼心、更便利、及更以客戶為本的體驗。



該行舉行華僑銀行宏富理財2025冬日「斑蘭蛋糕」客戶感謝禮 ，與新加坡知名糕點品牌「老成昌」簽署合作備忘錄(MOU)，攜手在本地重點分行內引入首家「老成昌」門市，開啟新時代分行體驗新篇章。(bn)