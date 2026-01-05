26,313.06
-25.41
(-0.10%)
26,350
-79
(-0.30%)
高水37
9,151.76
-17.23
(-0.19%)
5,726.02
-10.42
(-0.18%)
1,523.21億
4,011.45
+42.61
(+1.074%)
4,703.41
+73.47
(+1.587%)
13,777.32
+252.30
(+1.865%)
2,707.12
+39.42
(+1.48%)
92,937.5100
+1,407.7700
(1.538%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1150
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9688
即時更新：05/01/2026 11:49
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
比特幣
資料由Binance提供
92,937.5100
+1,407.7700
(1.538%)
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
