05/01/2026 12:16

【抓捕馬杜羅】摩通私銀料委內瑞拉政局變化事件對石油產量影響有限

《經濟通通訊社5日專訊》摩根大通私人銀行全球投資策略師陳緯衡表示，1月3日，美國對委內瑞拉實施軍事打擊並逮捕總統Nicolas Maduro及其妻子。Maduro夫婦預計將在美國法院面臨毒品和武器相關指控。美國總統特朗普表示，此次行動是針對毒品走私和安全問題的定向舉措，並明確美國將在委內瑞拉政府過渡期間參與相關事務。此次軍事行動在此前數月緊張局勢升級和美國逐步加強執法的背景下，並不令人意外。預測市場此前認為美委軍事衝突即將發生的概率為50-60%。



陳緯衡提及，該行評估地緣政治事件對宏觀經濟和市場的影響，主要關注其通過大宗商品生產等渠道對全球經濟的傳遞。該行認為本次事件影響有限。委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量（約佔全球總量五分之一，約3000億桶），但受限於原油品質和高盈虧平衡成本，目前產量僅佔全球供應的不到1%；委內瑞拉原油為超重質，需要專用煉油設施。此次襲擊未波及委內瑞拉的生產和出口設施。



陳緯衡指出，美國總統特朗普表示，美國可能將「非常強力地參與」委內瑞拉石油產業，並暗示未來美企有望擴大在當地的業務。委內瑞拉在其他全球大宗商品市場中的影響微乎其微。該行認為全球供應格局面臨的風險有限。儘管產量影響有限，地緣政治緊張局勢仍可能提升投資者對黃金等避險資產的關注，黃金依然是該行高度看好的股債組合多元化配置機會。(bn)