05/01/2026 16:02
【定期存款】多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘
免責聲明
▷ 滙豐下調6個月港元定存利率至2.1厘，適用個人客戶新資金
▷ 恒生推出7日及1個月港元定存，年息分別達5厘及3厘
▷ 南商、星展、渣打、招商永隆等銀行亦調整定存利率及推出優惠
南商下調1個月港元定存年息0.75厘至2.25厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理，額滿即止。
星展下調1個月及2個月港元定存年息均至1.7厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。
*恒生7日港元定存年息高達5厘*
恒生推港元定存優惠，7日及1個月港元定存年息分別達5厘及3厘，適用於優越私人理財/或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，亦適用於優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。
*渣打推出糧客戶6個月2.65厘*
渣打推港元定存優惠，6個月港元定存年息達2.65厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），透過網上理財/SC Mobile/分行/專線辦理。
招商永隆推港元定存優惠，6個月港元定存年息達2.65厘，存額由10萬元至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理，先到先得，額滿即止。(bn)
