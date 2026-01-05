直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,390.11
+51.64
(+0.20%)
26,426
-3
(-0.01%)
高水36
9,178.51
+9.52
(+0.10%)
5,762.35
+25.91
(+0.45%)
916.36億
3,998.71
+29.87
(+0.753%)
4,683.87
+53.93
(+1.165%)
13,688.02
+163.00
(+1.205%)
2,695.13
+27.43
(+1.03%)
92,860.4900
+1,330.7500
(1.454%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
即時更新：05/01/2026 10:17
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
資料由Binance提供
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
