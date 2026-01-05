05/01/2026 08:37

▷ 恒指今年首個交易日升700點，漲幅2.8%

▷ 2023年底逾400家新經濟公司在港上市

▷ 港深創新及科技園兩座實驗室出租率近80%

《經濟通通訊社5日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌指，恒生指數在今年首個交易日表現強勁，上升超過700點，升幅達2.8%，是自2013年以來表現最好的開局。在首日的交投中，創科企業是帶動大市上升的主力，恒生科企指數升4%，多隻人工智能相關股份繼續受投資者熱捧。陳茂波提及，隨著國家推進高水平科技自立自強，香港開放和國際化的金融市場，可為內地的前沿科企提供有力的資金支持。截至去年底，共有超過400家新經濟公司在港上市，它們雖然只佔上市公司數目約15%，但不論是市值和成交額都佔大市約30%。預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來。陳茂波指出，港府不但歡迎這些企業來港上市集資，更鼓勵它們落戶本港，在這裏設立科研中心，並把成果轉化以及設立先進製造設施，充分利用香港基礎研究和國際科研人才匯聚的優勢，強強聯手、提速發展，同時也豐富壯大香港的創科生態和產業；另一方面，港府支持它們在香港成立區域或國際總部，通過香港走向國際市場、布局東南亞以至全球。*港深創新及科技園兩座實驗室出租率近80%*陳茂波表示，早前開園、位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園，是香港與粵港澳大灣區兄弟城市在創科上強強聯手的重點之一。園區內第一批首三座大樓已落成，其中兩座濕實驗室出租率近80%，超過60間來自海內外及本地企業和機構陸續進駐，以產業類型計，約一半企業屬人工智能及數據科學，約40%屬生命健康科技。陳茂波亦指，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢可以說是更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，港府會把握好這勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。(jl)