05/01/2026 08:49

【抓捕馬杜羅】林健鋒：委內瑞拉總統夫婦被抓捕或致油價上升，有機會影響本港出入口表現

《經濟通通訊社5日專訊》美國採取行動抓捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並對當地發動大規模空襲。本港行政會議成員林健鋒接受電台節目訪問時表示，委內瑞拉較少與香港有貿易來往，上述事件對本港經濟的影響不大。



不過林健鋒提及，委內瑞拉作為石油出口大國受襲，可能導致國際油價上升，連帶影響部分資源價格，最終亦可能影響本港出入口表現。他補充，上述事件反映國家安全尤其重要，香港作為國際金融中心，一定要強化其金融能力。



林健鋒亦指，本港要密切留意事件會否導致其他經濟體調整經濟政策。過去數年國際上出現很多不明朗因素，影響其他地區發展。不過同一時間本港穩步向前，今次事件反映香港比其他地區更穩定。



*今年港府經濟增長預測偏保守，籲港府帶頭加薪紓解民困*



另外，林健鋒回顧過去一年本港經濟表現，形容訪港旅客人數、零售食肆收益有增長，屬「穩中有進」，認為港府預測全年經濟增長3.2%偏向保守，往後有機會再上調。他提及，來年港府財政情況有改善及本港經濟向好，期望港府紓解民困，公務員不應再凍薪，並且要加薪，各行各業亦應仿效。



林健鋒提到，港府亦應就北部都會區發展增加批地彈性，以吸引更多產業進駐，包括考慮讓企業「先租後買」，減輕企業的成本壓力，亦要創造就業機會和足夠配套，吸引人才來港。(jl)