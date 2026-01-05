05/01/2026 11:39
《港元利率》港元拆息普遍上漲，一個月拆息終止三連跌報2.67厘
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息終止三連跌報2.67226厘，升4.976基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81607厘，升0.428基點。
隔夜息報2.66155厘，跌13.702基點；一周拆息升8.393基點，報2.67226厘，兩周則升8.607基點，報2.67226厘。長息方面，六個月拆息跌0.31基點，報2.88506厘，一年期則升1.541基點，報2.99571厘。
港元匯價今日在7.7938-7.7894之間上落，最新報7.7895。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.66155
|-13.702
|一周
|2.67226
|+8.393
|兩周
|2.67226
|+8.607
|一個月
|2.67226
|+4.976
|兩個月
|2.78548
|+2.488
|三個月
|2.81607
|+0.428
|六個月
|2.88506
|-0.31
|一年
|2.99571
|+1.541
資料來源：香港銀行公會