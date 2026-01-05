26,321.06
-17.41
(-0.07%)
26,353
-76
(-0.29%)
高水32
9,146.32
-22.67
(-0.25%)
5,717.57
-18.87
(-0.33%)
1,734.68億
4,007.79
+38.95
(+0.981%)
4,685.96
+56.02
(+1.210%)
13,697.76
+172.74
(+1.277%)
2,693.83
+26.13
(+0.98%)
92,656.0400
+1,126.3000
(1.231%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1152
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9663
恒生指數
26,321.06
-17.41
(-0.07%)
期指
高水32
26,353
-76
(-0.29%)
國企指數
9,146.32
-22.67
(-0.25%)
科技指數
5,717.57
-18.87
(-0.33%)
大市成交
1,734.68億
股票
1,580.00億
(91.083%)
窩輪
54.37億
(3.134%)
牛熊證
100.31億
(5.783%)
即時更新：05/01/2026 13:22
可賣空股票總成交
1,360.78億
主板賣空
215.73億
(15.853%)
半日數據，更新：05/01/2026 12:40
上証指數
成交：7,749.62億
4,007.79
+38.95
(+0.981%)
滬深300
4,685.96
+56.02
(+1.210%)
深証成指
13,697.76
+172.74
(+1.277%)
MSCI中國A50
2,693.83
+26.13
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
92,656.0400
+1,126.3000
(1.231%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1152
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9663
10
一月
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園 西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
文化藝術 音樂會
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
推介度：
10/01/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際
北上食買玩
斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,656.04
+1,126.30
+1.231%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,165.4400
+20.7300
+0.659%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
654.6000
+15.4000
+2.409%
更新：05/01/2026 13:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,407.4900
+35.3900
+0.809%
XAG 白銀現貨
75.3397
+1.3323
+1.800%
更新：05/01/2026 13:20
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.66%
1個月
2.67%
3個月
2.82%
更新：05/01/2026 11:15
最新
