05/01/2026 11:39

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.66155 -13.702 一周 2.67226 +8.393 兩周 2.67226 +8.607 一個月 2.67226 +4.976 兩個月 2.78548 +2.488 三個月 2.81607 +0.428 六個月 2.88506 -0.31 一年 2.99571 +1.541

《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息終止三連跌報2.67226厘，升4.976基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81607厘，升0.428基點。隔夜息報2.66155厘，跌13.702基點；一周拆息升8.393基點，報2.67226厘，兩周則升8.607基點，報2.67226厘。長息方面，六個月拆息跌0.31基點，報2.88506厘，一年期則升1.541基點，報2.99571厘。港元匯價今日在7.7938-7.7894之間上落，最新報7.7895。資料來源：香港銀行公會