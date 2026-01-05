05/01/2026 09:59

《真知灼見－溫灼培》委內瑞拉變天如何衝擊金融市場

《真知灼見》在過去的周末，消息指美國閃電帶走了委內瑞拉總統馬杜羅，美國總統特朗普隨即宣布將可能暫時接管委內瑞拉，直至當地政權穩定。此消息導致今天亞洲開市後金價顯著上揚，一度重回4400美元心理關口之上，報4402美元。此外，美匯指數也有所回升，重返98.50以上。而紐約期油價格則穩定於57.52美元，並未顯示出異動。那麼，這次委內瑞拉事件將如何影響環球金融市場呢？



*中小型國家或感恐懼而增持黃金*



首先，此次美國推翻委內瑞拉政權的行動，並未獲得聯合國授權，甚至連美國國會也並未給予相應的授權，這與當年美國推翻伊拉克侯賽因政權的情況存在顯著差異。因此，特朗普政府這一行動無疑會使許多中小型國家感到恐懼，可能促使她們進一步去美元化，並轉向增持黃金作儲備，相信這解釋了為何今早亞洲市場金價上升。



*市場關注美國是否意向推低油價*



其次，事件對油價的影響，尚需取決於委內瑞拉未來新政權是否會全面配合美國的策略。委內瑞拉擁有全球探明的最大石油儲量，市場普遍關注如果美國能與加拿大、墨西哥及委內瑞拉結成同一陣線，將可輕易操控油價。為了緩解美國目前的高通脹及經濟壓力，市場也在關注特朗普政府是否有意將油價推低。然而，這一切仍需取決於美國是否具備影響委內瑞拉新政權意向的能力，也解釋了為何今早亞洲市場紐油沒多大變化。



*美油股料將最能受惠於此次事件*



最後，對於美股的影響，假設美國油企能重新進入委內瑞拉開發當地油田，則美國油股將最有可能受益。而如果全球油價下跌，將有助於降低美國的通脹，並為美國聯儲局提供更大的減息空間，這對整體投資市場都可視為利好因素。然而，這一切仍需觀察委內瑞拉政權的轉變是否符合美國的期望。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。