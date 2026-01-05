05/01/2026 18:04

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，將面臨美國法院指控

▷ 中國在委內瑞拉有600億美元貸款及石油換貸款安排

▷ 法國外貿銀行指事件三渠道衝擊亞洲投資者，地緣局勢添變數 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道5日專訊》美國採取「斬首行動」抓捕委內瑞拉總統馬杜羅，兩夫婦預計將在美國法院面臨毒品和武器相關指控。法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表最新研究報告指出，美國針對委內瑞拉的軍事行動及馬杜羅下台雖未即時震動亞洲市場，但對亞洲投資者構成三大關鍵衝擊，投資者不應輕視此全球性事件。首先，中國在委內瑞拉的龐大經濟利益面臨風險。中國累計提供約600億美元貸款，多已轉為石油換貸款安排，並投資貴金屬及關鍵原材料。自2023年馬杜羅訪華將雙邊關係提升為「全天候戰略夥伴」後，中國在石油合資企業如Sinovensa及一帶一路採礦項目投資激增。作為全球最大石油儲備國，委內瑞拉未來走向直接影響亞洲石油進口國；對中國而言，此事件或為其在高風險國家全球投資提供一次深刻的教訓。其次，美國行動將影響北京對台灣的盤算。一方面，或為北京行動提供正當性；另一方面，特朗普不可預測性令整體操作風險大增。第三，美國行動象徵「叢林法則」而非「法治」，或鼓舞亞洲國家如北韓近期試射導彈，並令緬甸軍政府局勢升溫。艾西亞強調，亞洲投資者須緊密監測此事件三大關鍵衝擊。市場目前對科技熱潮專注而漠視地緣風險不可持續；若地緣衝突波及台灣等關鍵節點，將引發更強烈反應，投資者宜即時分散組合並增持避險資產。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。