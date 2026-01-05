05/01/2026 18:19

《創富理財－梁啟棠》3M主導今年市場變化

《創富理財》回顧去年，特朗普政府大張旗鼓加徵關稅，市場反應迅猛，風險資產遭拋售，VIX恐慌指數一度竄升至近52，股市如坐雲霄飛車般急墜。但有趣的是，這種恐慌往往是短暫的煙火秀-隨後美國與多國達成協議，投資氣氛迅速回溫，全球股市從低谷反彈。



貿易戰帶來動盪，卻也孕育出買入良機。畢竟，特朗普的目標從來不是毀滅經濟，而是爭取更有利的談判籌碼，正如他第一任期時，VIX暴漲後股市迎來強勁反彈。



VIX竄升時買入，勝過盲目跟風沽售；而在VIX貼近平均值時，增添保護，也是圍繞恐慌指數的策略之一。這提醒我們，市場波動不是末日，而是精明獵手的狩獵場，投資者若能在恐慌中保持冷靜，往往能獲得理想回報。



*中期選舉陰霾與政策變數*



2026年這場貿易大戲還未落幕，作為美國中期選舉年，更添幾分張力。特朗普支持率下滑，共和黨掌控眾議院的機率岌岌可危。從歷史數據看，因為執政黨易遭挫折，中期選舉往往伴隨市場疲弱，股市震盪，然而隨政策逐漸明朗與結果出爐，選舉後美股能延續選舉當季的強勢表現。若因選情而令貿易政策出現不確定性，股市波幅時或成為另一買入點。



*長短債分歧，動盪下偏好中長債*



轉入債市視角，聯儲局去年重啟減息，合共75基點，美國國債表現普遍亮眼，但超長期債息卻頑強高企，導致孳息曲線陡峭化。這分歧宛如債市內的「雙城記」：短年期債息受政策利率牽引而下滑；長端則受關稅引發的通脹預期、財政擔憂及經濟韌性影響，超長債相對不受青睞，孳息曲線維持陡斜。



減息環境下，超短債回報雖然風險低，適合保守型投資者資金停泊，但減息持續將壓低其收益，宛如一場「溫水煮青蛙」的遊戲。反觀中長年期債，潛在回報較佳，能捕捉曲線中間部位的機會，不少債券基金也偏好此區間。



展望今年，新任聯儲局主席上任後的政策偏鴿，處於減息周期或讓短債息維持低位；獨立性受挑戰則成隱憂，推升超長端利率與曲線陡斜風險。對此，債券組合年期維持於中長期，其潛在回報優於短債，在正斜率曲線下具吸引力；20年期甚至更長則屬高風險「財政與獨立性」交易，需謹慎看待。恐慌造就股市買點，債市布局也需長遠眼光。



*「3M」主導2026 年市場變化*



1) 多極化加劇(Multipolarity Deepening)：美中短暫貿易休戰，但雙邊關係恐如過山車般起伏，談判反覆拉鋸。全球貿易日益碎片化的格局下，生產商需要重組供應鍊，通脹料將持續高企。



2) 期中選舉影響(Midterms Impact)：特朗普政府的支持率正在下跌，共和黨掌控眾議院的機率恐受影響。從歷史數據觀察，期中選舉往往會伴隨相對疲弱的市場表現，主因在於執政黨通常面臨挫折。



3) 干預聯儲局(Meddling in the Fed)：市場預期2026年聯儲局減息將略多於兩次（每次25個基點）。新任主席輪替，意味利率政策或將更偏鴿派，然而通脹走勢仍是最大變數。若較低成本的進口庫存於2026年耗盡，利率走勢恐不如預期般樂觀。



投資市場從不缺驚喜，只缺有備而來的智者。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》



*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。