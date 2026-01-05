05/01/2026 09:23
【聚焦人幣】新年首個交易日，人幣中間價升58點報7.0230，15個月高
《經濟通通訊社5日專訊》2026年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0230，較上個交易日升58點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較路透預測偏弱278點，上個交易日報7.0288。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0230
|-58.00
|1歐元/人民幣
|8.2027
|-328.00
|100日圓/人民幣
|4.4660
|-137.00
|1港元/人民幣
|0.9014
|-18.10
|1英鎊/人民幣
|9.4168
|-178.00
|1澳元/人民幣
|4.6817
|-75.00
|1紐元/人民幣
|4.0307
|-213.00
|1新加坡/人民幣
|5.4428
|-158.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8342
|-168.00
|1加元/人民幣
|5.0945
|-197.00
|1人民幣/林吉特
|0.5788
|+14.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4924
|+1356.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3539
|-133.00
|1人民幣/韓元
|206.4800
|+73.00