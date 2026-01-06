05/01/2026 13:51

【ＡＩ】越疆人形機器人影院上班，可連續工作14小時製作千杯爆谷

《經濟通通訊社5日專訊》據《深圳新聞網》報道，越疆(02432)旗下全自主人形機器人近日成功進駐深圳K11 Art House電影院，實現全球首例在複雜商業環境中全自主運營的應用落地與技術突破。該機器人在影院內單日可連續工作14小時，獨立完成超過1000杯爆米花的製作與售賣任務，全程無需人工輔助、預設軌跡或遙控操作。



此次落地案例中，越疆人形機器人搭載自研Dobot-VLA（視覺-語言-動作）端到端模型，融合視覺感知、語言理解與動作生成，將任務指令轉化為結構化推理鏈，再映射為連續、可泛化的動作軌跡，機器人能夠感知環境、理解任務，進一步觀察櫃台、識別訂單、判斷狀態，在開放、動態的電影院櫃台環境中實現自主作業。



該機器人不僅能夠完成任務，還具備應對突發干擾的能力。例如，若爆米花被倒掉一半，機器人能夠識別狀態並主動進行補裝；在盛裝過程中，如果有人移動了爆米花杯，機器人也能自主重新識別位置並完成抓取。(wn)