26,347.24
+8.77
(+0.03%)
26,335
-39
(-0.15%)
低水12
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
2,834.62億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
92,734.4300
+1,204.6900
(1.316%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1129
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9757
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得...
中醫養生 山今養生智慧

山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得...
天然聖誕樹回收︱Y‧PARK、綠在區區收集點+回收貼士+送小...
熱話

天然聖誕樹回收︱Y‧PARK、綠在區區收集點+回收貼士+送小...
理財秘笈
不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
Highlight:
即將公佈經濟數據
美國-ISM 製造業指數
即將公佈
05/01/2026 23:00
前值
48.20
市場預測
48.40
南韓-外匯儲備
即將公佈
06/01/2026 05:00
前值
USD 4,306.60億
市場預測
--
XAU 黃金現貨
4,434.6900
+62.5900
+1.432%
XAG 白銀現貨
76.2942
+2.2868
+3.090%
更新：05/01/2026 18:00
