05/01/2026 16:03

【抓捕馬杜羅】中國外交部林劍：呼籲美國停止顛覆委內瑞拉政權

《經濟通通訊社5日專訊》中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方對美國強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切。美國行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。中方呼籲美國確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。他並提到，目前尚無中國在委內瑞拉人員受到美國空襲影響的報告。



*回應是否繼續進口石油，中方：深化兩國務實合作意願不改*



就是否繼續進口委內瑞拉石油的問題，林劍回應，中委合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護。無論委內瑞拉的政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。他說：「中方尊重委內瑞拉的主權獨立，相信委內瑞拉政府將按照本國的憲法和法律妥善處理內部事務」。(jq)