05/01/2026 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2640 +0.60 1周 1.4230 -0.50 2周 1.4570 -6.10 1個月 1.5740 -0.50 3個月 1.5960 -0.20 6個月 1.6170 -0.70 9個月 1.6370 -0.20 1年 1.6480 -0.10

《經濟通通訊社5日專訊》人民銀行公布，今日進行135億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有4823億元逆回購到期，即今日淨回籠4688億元。人民銀行昨日(4日)公告稱，以固定利率、數量招標方式開展了365億元7天期逆回購操作，中標利率為1.4%。本周公開市場將有13236億元逆回購到期，其中周一至周三分別到期4823億元、3125億元、5288億元，周四和周五無逆回購到期。此外，周四還將有11000億元買斷式逆回購到期，周五將有600億元國庫現金定存到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)