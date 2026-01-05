直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,384.62
+46.15
(+0.18%)
26,435
+6
(+0.02%)
高水50
9,176.71
+7.72
(+0.08%)
5,762.03
+25.59
(+0.45%)
924.37億
3,998.62
+29.78
(+0.750%)
4,683.44
+53.50
(+1.156%)
13,696.02
+171.00
(+1.264%)
2,695.81
+28.11
(+1.05%)
92,860.4900
+1,330.7500
(1.454%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
恒生指數
26,384.62
+46.15
(+0.18%)
期指
高水50
26,435
+6
(+0.02%)
國企指數
9,176.71
+7.72
(+0.08%)
科技指數
5,762.03
+25.59
(+0.45%)
大市成交
924.37億
股票
803.20億
(86.892%)
窩輪
35.94億
(3.889%)
牛熊證
85.23億
(9.220%)
即時更新：05/01/2026 10:17
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
上証指數
成交：4,498.19億
3,998.62
+29.78
(+0.750%)
滬深300
4,683.44
+53.50
(+1.156%)
深証成指
13,696.02
+171.00
(+1.264%)
MSCI中國A50
2,695.81
+28.11
(+1.05%)
比特幣
資料由Binance提供
92,860.4900
+1,330.7500
(1.454%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9747
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

錯誤減肥警示|29歲女半年只食白烚菜雜糧，驗出重度脂肪肝
醫學通識 健康解「迷」

錯誤減肥警示|29歲女半年只食白烚菜雜糧，驗出重度脂肪肝
澳門官也街氹仔街市重開|新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖...
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門官也街氹仔街市重開|新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖...
再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
Sex & Love 港女講男

再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00981 中芯國際
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
新加坡-零售銷售(年率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
新加坡-零售銷售(月率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處