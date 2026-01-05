05/01/2026 09:38

【聚焦人幣】中間價創15個月高，人幣即期開市升88點子報6.9802

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0230，較上個交易日升58點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較路透預測偏弱278點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開88點子，報6.9802，上個交易日即期匯率收盤報6.9890。



市場人士稱，春節前市場仍有較強的結匯需求，人民幣匯率仍可能延續偏升走勢，不過大行也會適時出手，助力穩定市場預期。



中金公司外匯團隊最新周度展望稱，新年外貿企業的套保需求可能會隨著匯率升值的加速而有所增加，春節前的結匯需求也可能在1月底逐步開始對匯率產生作用。預計市場供需或仍將在1月份利好人民幣匯率走升。



銀河證券策略團隊稱，當前企業由於年末關帳、發放工資人民幣處於結匯高峰期，實需購匯可能為人民幣提供支撐。但人民幣匯率若升值過快，也可能觸發部分逢高結匯盤，抑制升勢。「從中長期來看，支撐人民幣中長期升值的根本邏輯並未改變。」(jq)