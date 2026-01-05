05/01/2026 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收升84點子，三連升報6.9806，再創逾兩年半高

《經濟通通訊社5日專訊》2026年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9806，較上個交易日4時30分收盤價升84點子，三連升，再創2023年5月16日以來逾兩年半新高。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌53點子，報6.9762。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0230，較上個交易日升58點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較路透預測偏弱278點。



交易員稱，中國經濟數據略有轉好，另外春節前結匯需求不減，這些都有利於人民幣匯率反彈；不過美元如果延續升勢，則可能部分拖累人民幣表現。「目前市場預期比較一致，估計人民幣春節前還是會穩步升值，」一外資行交易員稱。



馬來亞銀行認為，無論市場力量如何推動即期匯率，中間價都能起到約束即期的作用，進而平抑匯價，另外地緣局勢緊張時，中間價也會穩定國內金融市場情緒；如果美元/CNH在6.9710附近獲得支撐，則可能初步形成雙底形態。(jq)