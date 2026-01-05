26,347.24
恒生指數
26,347.24
+8.77
(+0.03%)
期指(夜)
低水12
26,335
-39
(-0.15%)
國企指數
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
科技指數
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
大市成交
2,834.62億
股票
2,663.01億
(93.946%)
窩輪
62.49億
(2.205%)
牛熊證
109.11億
(3.849%)
即時更新：05/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,587.37億
主板賣空
545.41億
(21.080%)
更新：05/01/2026 16:59
上証指數
成交：10,673.34億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
滬深300
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
深証成指
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
MSCI中國A50
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
比特幣
資料由Binance提供
92,734.4300
+1,204.6900
(1.316%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1129
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9757
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
