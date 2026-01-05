26,313.84
-24.63
(-0.09%)
26,348
-81
(-0.31%)
高水34
9,152.50
-16.49
(-0.18%)
5,727.09
-9.35
(-0.16%)
1,523.86億
4,011.45
+42.61
(+1.074%)
4,703.41
+73.47
(+1.587%)
13,777.32
+252.30
(+1.865%)
2,707.12
+39.42
(+1.48%)
92,937.5100
+1,407.7700
(1.538%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1150
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9688
恒生指數
26,313.84
-24.63
(-0.09%)
期指
高水34
26,348
-81
(-0.31%)
國企指數
9,152.50
-16.49
(-0.18%)
科技指數
5,727.09
-9.35
(-0.16%)
大市成交
1,523.86億
股票
1,375.35億
(90.254%)
窩輪
51.57億
(3.384%)
牛熊證
96.94億
(6.362%)
即時更新：05/01/2026 11:49
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
上証指數
成交：6,913.62億
4,011.45
+42.61
(+1.074%)
滬深300
4,703.41
+73.47
(+1.587%)
深証成指
13,777.32
+252.30
(+1.865%)
MSCI中國A50
2,707.12
+39.42
(+1.48%)
比特幣
資料由Binance提供
92,937.5100
+1,407.7700
(1.538%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1150
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9688
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人健康 │ 58歲周慧敏演唱會後台步伐緩慢需攙扶，攰樣曝光...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │ 58歲周慧敏演唱會後台步伐緩慢需攙扶，攰樣曝光...
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

年終回顧:感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
Sex & Love 性治療師手記

年終回顧:感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際01024 快手－Ｗ
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
巴西-製造業採購經理人指數
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
即將公佈經濟數據
新加坡-零售銷售(年率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
新加坡-零售銷售(月率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.66%
1個月
2.67%
3個月
2.82%
更新：05/01/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處