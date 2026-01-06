05/01/2026 10:30

【ＡＩ】高德據報已布局世界模型，計劃推出相關產品應用

《經濟通通訊社5日專訊》據《新浪科技》引述知情人士報道，阿里巴巴(09988)旗下高德已布局世界模型，並計劃基於世界模型推出一項新的產品應用。



報道指，該模型目前已在空間智能評測基準WorldScore中，取得多項指標第一的成績。WorldScore由著名華裔人工智能科學家、斯坦福大學教授李飛飛團隊提出，也是首個支持多模態世界生成模型統一評估的開源基準測試。



此外，報道還透露，高德內部已成立具身業務部。在招聘平台上，高德放出了具身業務部的多個招聘崗位，包括具身智能產品專家、數據/算法工程師等方向。知情人士表示，機器人、機器狗等產品形態都在具身業務部的探索方向之中。(sl)