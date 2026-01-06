05/01/2026 13:45

【ＡＩ】智元機器人與MiniMax合作，將獲文本到語音全流程AI技術支持

《經濟通通訊社5日專訊》據《上海證券報》報道，智元機器人已與MiniMax（上海稀宇科技）達成合作，MiniMax將為智元機器人提供文本到語音全流程AI技術支持。



針對智元機器人的產品定位與功能特性，MiniMax為其量身打造專屬人設體系，優化用戶與機器人的語音交互體驗。同時，基於人設體系構建定制化提示詞策略，為用戶生成專屬音色，實現千人千面的個性化音色合成，滿足多樣化語音交互需求。此外，MiniMax還基於自研音樂生成模型，助力智元機器人拓展娛樂場景玩法。



MiniMax是一家通用人工智能科技公司，自主研發了一系列全模態通用大模型，包括MiniMax M2.1、Hailuo 2.3、Speech 2.6和Music 2.0等，是目前「全球唯四全模態進入第一梯隊」的大模型公司。MiniMax(00100)H股去年12月31日起至明日公開招股，預計本周五（9日）掛牌。(sl)