26,347.24
+8.77
(+0.03%)
26,370
-59
(-0.22%)
高水23
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
2,834.62億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
92,745.8400
+1,216.1000
(1.329%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1202
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9706
恒生指數
26,347.24
+8.77
(+0.03%)
期指
高水23
26,370
-59
(-0.22%)
國企指數
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
科技指數
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
大市成交
2,834.62億
股票
2,663.01億
(93.946%)
窩輪
62.49億
(2.205%)
牛熊證
109.11億
(3.849%)
即時更新：05/01/2026 16:27
可賣空股票總成交
1,360.78億
主板賣空
215.73億
(15.853%)
半日數據，更新：05/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,673.34億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
滬深300
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
深証成指
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
MSCI中國A50
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
比特幣
資料由Binance提供
92,745.8400
+1,216.1000
(1.329%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1202
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9706
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00700 騰訊控股00981 中芯國際
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37
大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,745.84
+1,216.10
+1.329%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,170.4400
+25.7300
+0.818%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
665.1000
+25.9000
+4.052%
更新：05/01/2026 16:25
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.66%
1個月
2.67%
3個月
2.82%
更新：05/01/2026 11:15
即將公佈經濟數據
瑞士-製造業採購經理人指數
即將公佈
05/01/2026 16:30
前值
49.70
市場預測
49.60
美國-ISM 製造業指數
即將公佈
05/01/2026 23:00
前值
48.20
市場預測
48.40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處