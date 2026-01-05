05/01/2026 11:02

《匯海威言－毛偉廉》委內瑞拉危機升級，但料金價短期回調持續

《匯海威言》1月3日，美軍對委內瑞拉發動空襲，並迅速將馬杜羅夫婦押往美國受審，行動僅耗時數小時，震驚全球。隨著加勒比海局勢升溫，市場關注避險資金是否會再度推升金價。預計金價短期內或有支持，但上升空間有限，金銀價格本周料先升後大回。



以下四大因素，令金銀價格短期內或將持續回調：



一，地緣政治因素：特朗普推翻馬杜羅的目標已基本達成，石油控制權亦大致掌握在美方手中。美國短期內發動全面地面入侵或大規模常規戰爭的可能性不高。



二，特朗普國內政治壓力：1月3日對委內瑞拉進行襲擊後，美國多州於3日至4日隨即爆發大規模示威，反對特朗普的軍事行動。這或對今年中期選舉造成負面影響，也降低了美國進一步展開大型軍事行動的可能性。



三，技術面因素：雖然金銀價格上周已大幅回調，但技術指標顯示仍處於超買區域。截至上周五（2日）收市，現貨金價月線圖RSI高達92，現貨銀價月線圖RSI為90，反映兩者仍在嚴重超買水平，隨時可能再度顯著回落。



四，交易所政策：CME期交所上周再度上調金銀期貨保證金，分別至每張24000美元及32500美元，並表示不排除短期內再次上調，對貴金屬升勢形成額外壓力。



雖然短期內金銀價格或持續回調，但全年走勢仍以看升為主：



黃金：受惠於美國聯儲局今年再減息、美國債務持續膨脹削弱美元信任度，以及各國央行增持黃金的趨勢持續。



白銀：主要受工業需求推動。去年全球實物白銀市場出現約1億至1.87億盎司的供應缺口，佔總需求量約9%，顯示白銀需求依然強勁。



*本周黃金技術分析*



現貨金於上周五（2日）收報每盎司4330美元，日線圖RSI由上周高位82回落至52，回到中性區域，但月線圖RSI為92，顯示仍處嚴重超買。上周五收市價4330美元，顯示金價仍位於大型上升趨勢線的底部支持線（該趨勢線由去年8月22日至11月21日形成）。



下方支持位：4259美元（12月1日及5日高位）。若跌破，意味上升趨勢線失守，金價或顯著下探，甚至測試4000美元（11月18日低位）。



上方阻力位：4402美元（12月30日及1月2日高位）。若突破，金價有望挑戰4429美元（12月23日低位）。



*本周重要消息*



周一（5日）

23:00：美國12月ISM工業PMI，預測為48.3，前值為48.2。



周三（7日）

23:00：美國12月ISM非工業PMI，預測為52.2，前值為52.6。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。