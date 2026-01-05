05/01/2026 08:44

《政政經經－石鏡泉》2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

《政政經經》2026丙午，赤馬紅羊，金融市場易有大煞，故12月25日筆者文：「聖誕鐘咪亂衝」；12月30日文：「26900/25000」指升破26900始甩淡，跌破25000轉淡；12月31日文：「等拐點」。



上周五（2日），恒指大升逾700點，轉捩點是否已現？唔知，因恒指尚有待上企26900點，筆者這個26900點要求是否過苛？升逾700點，又有成交，都唔算是轉捩點？



你心急的就跳去看下半截文，有關白銀的，從4大外資券商推介的股單中選「妃」。



不推介中資券商的推介，是順從一些認為「月亮是外國的圓」者心理，外國券商會「客觀」，中資券商會死撐A股，會偏心。



對於這4大外資券商的推介，我不置喙，合你心意你就跟，一再聲明，請運用獨立思考及尋求第三方專業人士意見，因為筆者認為2026丙午，赤馬紅羊年，可以有股災。



我見識淺，怎敢如斯大膽批此流年？這是國學大師、易學大師南懷瑾在未仙逝前批注的，你信「易」，就留意多些，不信易，就當天氣冷，阿媽叫你著多件衫，但你仍可不理，短袖短褲上街跑。



2026丙午，赤馬紅羊，黑三月是乜？



赤馬紅羊，火土相剋，利金屬股，利金融股、科技股，不知上述的4大外資券商又是否信赤馬紅羊，其建議股中，是否多都是金屬股、金融股、科技股？



咁，又係咪可以納指七雄如英偉達(US.NVDA)、Tesla(US.TSLA)等，還有台積電(US.TSM)都可以再追，美股已連升3年，升埋2026年就連升4年，賺錢真容易……



咪住，你見到「容易」後面是……，就知我玩你啦！新年頭，講下笑，得唔得？



*花無百日紅*



之所以未必容易，因為2026年有「武曲化忌」黑三月，易有戰事。甚麼是「武曲化忌」？易學嘅嘢，好玄嘅，你就當是紅燈啦！有爆火危險之兆。「易」是講不過火，就乜難都容易度過。納指七雄（或其他類似股）都已升、升、升，升咁多，就升到九霄雲外，亢龍有悔，一悔，就易失動力，摔下來，唔摔死，都可能嚇破膽。



2025年1月2日，筆者文：「中國AI應用之年」，文中推介兩股，小米(01810)當時價34.5元，中芯(00981)當時價31.8元。2025年7月，小米升逾60元，2025年10月中芯升逾90元，都是龍在九天之兆，唔食糊，就是亢龍有悔。阿媽教我，人無千日好，花無百日紅，係時候就要收，不再雄（紅）。



設2026年1月2日真是轉捩點日，從此就升、升、升，到何時要收？



1. 最快係今日，



2. 另個可以是黑三月。



兩者都跟白銀供應有關。



大家都知，金，2025年升得多；銀，2025年升得多兼急，但金銀在2025年升的原因全不相同，以前金、銀之升，是炒家作怪，但是，2025年，金升是美元「作妖」；銀升，則是實打實的供不應求，兼加唔知點解啲提煉銀商「合計」關廠，使到銀的供應鏈有斷供可能。



*白銀斷供可大可小*



白銀斷供，有乜後果？嚴重到你諗都諗唔到，你唔好以為白銀跟你生活無關，日本仔可以食金，但是，未見話有食銀吖？係，因為銀價「cheap」，所以，無人以食銀為「貴」。



可是，可知你手機線路有銀，家庭電器線路有銀，電動車要有白銀（每車要用上25克至50克，相對之下，傳統汽車只用15克至28克）、醫療器械也要用上白銀、太陽能板有白銀，總之，一切跟電器有關的，都要用上白銀。



每件物品用銀量確不多，但是，無銀就萬樣電器都不能。你能想像家中的電飯煲、電熱水爐、洗衣機，因無銀供應而不能生產出來時，你要改回用柴爐煮餸，今時要沖冷水浴，無洗衣機而要改回用洗衣板的生活是何等的具挑戰性？



我不敢話人就此就死絕，但試諗下，無白銀，電梯、地鐵都廢啦！今時今日，電梯、地鐵，當然仍可行走相當時日，但是，零件會老化，要更換，但是，無銀就無得換，即是電梯、地鐵都要停。



以今時港人體質，走上10樓已吃力，你家在38樓，哦！無地鐵，要由尖沙咀去深水埗，一定超過日走一萬步，有益健康呀！



筆者講得可能有點卡通化，但是，如果白銀真的全球性斷供，這種情況對窮者就會出現，因為到時是「銀為貴，錢為輕」，短缺的銀一定是價升到離譜。



要換電梯零件，該零件價升到「價與天齊」，甚或有錢都無銀時，就只有超富、超特權人士才可坐升降機上38樓，窮佬只可爬上38樓。無地鐵了，便找回人力車、轎（電動車也因無銀而成爛鐵）來做富人的交通工具。過海？一係就扒艇，一係就將過海隧道改為行人隧道。



這種無銀便無現代電器可用的場景，今時在非洲是否仍存在？所以不要身在福（銀）中，不知福（銀）。



馬斯克、OpenAI、英偉達等科技達人就是知道世界白銀一短缺，以至斷供，則馬斯克的電動車生產線要關閉，OpenAI、英偉達的芯片生產線要停產，所以他們要怎做？搶實物銀。



不要以為在這些銀短缺時刻，你買白銀期貨合約，就可以補到銀，錯。



在任何一張期貨合約裏，都有行小字：如遇上人力不可抗事，交易所或賣方只賠你錢，而不是貨。



*遠超雷曼爆破的震動*



對馬斯克、黃仁勳這些超級富豪言，你賠他十億、百億，又有何用？如果他們無白銀去生產電動車、去造GPU芯片，即是他們會日日蝕億、億聲，直到他們的工廠破產。



你可以想像Tesla因生產不前而破產、英偉達因再無芯片可賣而執笠時，對其他所有的「乜乜七雄」，是否都變狗熊？那時環球金融市場所受的震動是遠超雷曼爆破。



救雷曼爆破，可以靠印銀紙，救白銀短缺只有要加速開採銀礦，不過，挖礦需時，無3年、5年不為功，這遠水又怎能救到這近火呢？



挖銀礦？梅窩的銀礦洞是否有價值了？否，因為銀礦多是跟銅、鋅等礦物共生，是挖了很多很多的銅、鋅等礦物之後，才能有那一丁點兒的白銀，即是銀是「下欄嘢」，一如二、三百斤的豬，才有條約一斤的豬脷。



礦商一如豬農，怎會為丁點兒的豬脷而去養隻豬。梅窩的銀礦洞是當時的開發商見銀色閃閃就以為是銀，其實，那是鉛，結果？破產收場。



*白銀難有替代品*



為甚麼銀價會在2026年下半年飛升？是全球的AI大佬都短視囉。



2025年，DeepSeek出世，刺激到全球AI界大力發展/買芯片，建數據中心，他們計到電力供應會不足，所以，微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)等會紛紛去建小型核發電站。



可是，他們想不到在萬物互聯之下，乜都電聯時，環球N億個手機、N億架電動車、N億架洗衣機，各類家庭電器用品都要用白銀去做接搭。



不用銀，用銅又得唔得？得，但回路會慢幾秒，電阻會升幾Ω，即是熱量會升幾度，幾好吖，在冬天，手機可以做埋暖手器，但是，因住「熱過龍」，會爆。電動車反應慢幾秒，唉！無眼睇，交通意外必急升，呢架車，你買嘞！



故在未找到可代替銀作為接搭物時，無銀就即是宣布整個AI業瓜得，「乜乜雄」立變熊。



*納米銅、石墨烯方興未艾*



俾個希望大家，如科研上搞出納米銅、石墨烯，則白銀就可以改做「二奶」、「三奶」，可惜，今時納米銅、石墨烯仍在襁褓中，故白銀仍是做「大婆」。



當有萬億家財的AI大佬驚悉，無白銀會導致自己「無銀」之時，就大手買入實體白銀，一如買入大米，是以應可見的糧（銀）荒，在2025年8月起，搶銀就殺入直路了。



有謂今次銀荒是中國宣布在2026年1月1日起，白銀出口要申請，即是中國又卡美企業的脖子，真是「生草藥，嗡得就嗡」。西方友對中國抹黑，凡是會擾亂西方企業盈利的，都是中國惡意行為，核查下資料就知真偽。



2025年10月以來，COMEX芝加哥期貨交易所的白銀庫存迅速減低，市場就傳是被中國買去了，是也不是？不知。



可是，上海金銀交易所的白銀庫存又如何？也是一樣被大幅減少？



全球兩大期貨的白銀庫存都同時被抽走時，唯一的解釋是，有大大大買家在囤積白銀，原因？我這個「small potato」，怎知？



*大鱷噬大鱷*



這些被囤積起來的銀在白銀要升至何水平時，才會被釋出來，或者仍不會被釋出來，直至有對白銀需求大大大的AI佬被逼到無白銀可作生產，要停生產破產時，才會有接盤客出來吞併之？



筆者這個「大鱷噬大鱷」的想法，是否天馬行空？可以是，亦可以不是，且看下文。



銀礦被開採之後，是要經過精煉，才可以達到工業可用之白銀，中國有全球60%至70%的精煉能力，而全球在歐美的5家大型白銀精煉廠則有餘下的約30%至40%精煉白銀能力。



2025年11月12日中國官宣在2026年1月1日起實行白銀禁出口，申請了批文的則可出口。



2025年12月3日，在美國猶他州鹽湖城的莊信萬豐精煉白銀廠宣布，廠房維修不再煉銀了，內部消息則謂是未有復工日期。



2025年12月11日，瑞士的美泰勒宣布要維修8周至12周，即是可能要到3月才復工。



2025年12月23日，在德國的賀利氏謂在12月15日後所接到的訂單，要到3月底才可交貨。



12月，一向是白銀精煉商的交貨高峰期，在高峰期來停產，是否有倒自己米之嫌？



瑞士和德國的白銀精煉廠，即是要停工至2026年3月始復工，一般言，凡在禁運，「禁乜禁物」，市場都可以憑庫存而捱60天至90天，此即，中國的1月1日白銀禁出口，其殺傷力要到2026年3月才顯現。



哈，問題來了，是3月會爆煲？歐美的白銀精煉廠又是到3月左右才有復工可能，如期內有乜依郁，會否在2026年3月，由白銀市場而帶到其他市場也會有依郁，唔通他們都習「易」，知曉「武曲化忌」，黑三月？



是易？是玄？還是痴人大話，到2026年底才知。



*2026年不宜上槓桿*



假如你信2026丙午，赤馬紅羊，火土相剋及武曲化忌黑三月，年內市場會有大起落，站錯邊會有災，則2026年的投資策略應是：



不妄動，不槓桿，只買實打實之股、之物，不再跟說故事者去投機，才可避劫。看官，你有心看到此，就知我為何不敢對4大外資行的推介置喙，因我考慮到2026年可以有白銀斷供所可帶來之劫，而他們應未有啩。



2025年，我推介了中芯國際和小米，2026年，我只敢推介山東黃金(01787)、紫金(02899)等，黃金在2026年表現會遜白銀，但無法，因為港股無實打實的銀股可諗。無論如何，都祝大家渡劫達福，祝好。



這個祝好是否有效得看今日上海金銀交易所的銀價，因為這是中國2026年1月1日禁白銀出口後，在中國的第一個交易日，祝白銀好，白銀好我們才安好。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。