直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,384.00
+45.53
(+0.17%)
26,425
-4
(-0.02%)
高水41
9,176.37
+7.38
(+0.08%)
5,761.36
+24.92
(+0.43%)
925.72億
3,998.70
+29.86
(+0.752%)
4,683.93
+53.99
(+1.166%)
13,694.96
+169.94
(+1.256%)
2,696.79
+29.09
(+1.09%)
92,904.8100
+1,375.0700
(1.502%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
即將公佈經濟數據
新加坡-零售銷售(年率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
新加坡-零售銷售(月率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：02/01/2026 16:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1110
更新：05/01/2026 10:15:54
