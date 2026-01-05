直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,372.41
+33.94
(+0.13%)
26,416
-13
(-0.05%)
高水44
9,171.22
+2.23
(+0.02%)
5,758.86
+22.42
(+0.39%)
927.44億
3,998.46
+29.62
(+0.746%)
4,684.03
+54.09
(+1.168%)
13,698.57
+173.55
(+1.283%)
2,696.45
+28.75
(+1.08%)
92,904.8100
+1,375.0700
(1.502%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
恒生指數
26,372.41
+33.94
(+0.13%)
期指
高水44
26,416
-13
(-0.05%)
國企指數
9,171.22
+2.23
(+0.02%)
科技指數
5,758.86
+22.42
(+0.39%)
大市成交
927.44億
股票
806.27億
(86.935%)
窩輪
35.94億
(3.876%)
牛熊證
85.23億
(9.189%)
即時更新：05/01/2026 10:18
可賣空股票總成交
1,171.01億
主板賣空
204.40億
(17.455%)
更新：02/01/2026 16:59
上証指數
成交：4,514.74億
3,998.46
+29.62
(+0.746%)
滬深300
4,684.03
+54.09
(+1.168%)
深証成指
13,698.57
+173.55
(+1.283%)
MSCI中國A50
2,696.45
+28.75
(+1.08%)
比特幣
資料由Binance提供
92,904.8100
+1,375.0700
(1.502%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9747
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
新加坡-零售銷售(年率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
4.50%
市場預測
4.90%
新加坡-零售銷售(月率)
即將公佈
05/01/2026 13:00
前值
2.30%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.80%
1個月
2.62%
3個月
2.81%
更新：02/01/2026 11:15
最新重要數據
南韓-製造業採購經理人指數
公佈值
50.10
公佈日期
02/01/2026 08:30
台灣-製造業採購經理人指數
公佈值
50.90
公佈日期
02/01/2026 08:30
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
5.70%
公佈日期
02/01/2026 08:00
