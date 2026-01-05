05/01/2026 08:34

【抓捕馬杜羅】亞市早盤油價下跌，因馬杜羅遭抓捕引發供應過剩擔憂

《經濟通通訊社5日專訊》亞洲早盤油價周一（5日）下跌，因美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，市場擔心出現供應過剩。近月WTI原油期貨下跌0.4%，報每桶57.11美元，近月布蘭特原油期貨下跌0.2%，報每桶60.62美元。



Third Bridge的產業分析師全球主管Peter McNally表示，普遍預期市場在2026年將嚴重供應過剩。此外，由於品質不佳，委內瑞拉油價將較全球基準油價存在折扣。



與此同時，OPEC+堅持第一季暫停增產的計劃，因全球市場面臨供應過剩，該組織正等待美國抓捕馬杜羅是否會影響供應的明確性。



OPEC+成員國周日（4日）同意在3月底前維持產量水平，再次確認去年11月首次作出，暫停去年一系列快速增產的決定。成員國表示，他們在視訊會議期間沒有討論委內瑞拉問題，現在評估如何應對目前的局勢還為時過早。(rc)