直播中 : 開市Good Morning - 地緣局勢緊張 美國通脹憂慮再度升溫？
26,372.84
+34.37
(+0.13%)
26,414
-15
(-0.06%)
高水41
9,172.01
+3.02
(+0.03%)
5,758.65
+22.21
(+0.39%)
928.41億
3,998.74
+29.90
(+0.753%)
4,684.26
+54.32
(+1.173%)
13,698.82
+173.80
(+1.285%)
2,696.45
+28.75
(+1.08%)
92,904.8100
+1,375.0700
(1.502%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
