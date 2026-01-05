05/01/2026 09:15

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 多國領導人譴責美國入侵委內瑞拉並抓捕總統馬杜羅

▷ 哥倫比亞向委哥邊境部署兵力防難民湧入

▷ 歐洲多國政府批評美國行動違反國際法準則

《經濟通通訊社5日專訊》就美國入侵委內瑞拉並抓捕該國總統馬杜羅，聯合國及多國領導人予以強烈譴責。聯合國秘書長發言人迪雅里克表示，秘書長古特雷斯對美國在委內瑞拉的行動深表震驚，認為此舉開創了危險先例。所有國家均應充分尊重包括《聯合國憲章》在內的國際法準則。巴西總統盧拉譴責美國對委內瑞拉發動軍事攻擊，並指出美方抓捕馬杜羅的行為「越過了不可接受的紅線」。哥倫比亞總統佩特羅則呼籲召開聯合國安理會會議，稱美國的攻擊是「對委內瑞拉及拉美地區主權的侵犯」。此外，哥倫比亞已向委哥邊境部署兵力，以防出現大規模難民湧入的情況。*歐洲多國政府批評美國做法*歐洲方面，英國首相施紀賢稱，英國對馬杜羅政權被顛覆並不感到惋惜，但重申對國際法的堅定支持。他表示英國政府將與美方磋商當前不斷演變的局勢，致力於推動委內瑞拉平穩、和平地過渡至所謂符合人民意願的合法政府。法國外交部長巴羅表示，美國此次軍事行動違反了國際法準則。法國重申，任何持久的政治解決方案都不可能由外部強加，只有主權國家的人民有權決定自己的未來。德國基民盟資深成員基澤韋特稱，美國此次攻擊屬於「政變行為」。「在特朗普的主導下，美國正拋棄自1945年以來維繫國際秩序的規則體系。委內瑞拉政變標誌著，美國重拾1940年之前的老舊外交信條：奉行勢力範圍思維，遵循強勢即公理，而非國際法準則。」比利時副首相兼外交大臣普雷沃則表示，比利時公民在委內瑞拉的安全是該國的首要關切。西班牙外交部在聲明中表示：「西班牙願出面斡旋，推動透過和平談判方式解決當前危機。」意大利前總理、反對黨領袖孔特表示，美國此次軍事行動「毫無法律依據」，事件印證軍事強權凌駕一切的霸權邏輯。(rc)