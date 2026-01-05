05/01/2026 10:51

【抓捕馬杜羅】傳特朗普逼美國油企投資委內瑞拉，委國代總統籲和平對話

《經濟通通訊社5日專訊》兩名了解美國政府接觸情況的人士透露，特朗普政府官員近期已向多家石油公司高層明確表示，如果企業希望就當年被沒收的鑽井平台、管道等資產獲得賠償，就必須現在重返委內瑞拉，並投入巨資修復該國支離破碎的石油工業基礎設施。



不過，業內人士表示，這項表態並未消除他們的顧慮。在未來領導人尚不清楚的國家，重建嚴重老化的油田基礎設施難度極高。



此外，當被問及是否會在委內瑞拉首都加拉加斯重新開放美國大使館時，特朗普在空軍一號上對記者表示：「我們正在考慮這件事。」



*委內瑞拉代總統：應和平與對話*



另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯向特朗普表示，各國人民以及整個地區應當得到的是和平與對話，而非戰爭。



她表示：「特朗普總統：我們的人民和我們的地區應當擁有和平與對話，而不是戰爭。這就是我所堅信的委內瑞拉，也是我為之奉獻一生的委內瑞拉。我的夢想是讓委內瑞拉成為一個偉大的國家。」(rc)