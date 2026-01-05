05/01/2026 14:20

【風雲人物】巴菲特退休後最新發言：巴郡可能在百年後依然存在

《經濟通通訊社5日專訊》剛剛卸任巴郡CEO的巴菲特近談及公司發展前景，對集團前景充滿信心，認為百年後依然會存在。這是95歲的巴菲特自1月1日退休後首度對外發聲。



他表示：「未來會發生什麼，誰也無法預料。但在我看來，這家公司比我所知的任何一家企業，都更有可能在百年之後依然存在。」



談及接棒的阿貝爾時，巴菲特表示：「他一周能辦成的事，我花一個月都未必能做到。他過著普通人眼中的尋常生活。如果鄰居不知道阿貝爾的身份，絕對想不到他是一個要為擁有近40萬名員工的企業拍板做決策的人。」



巴菲特在退休後繼續去公司上班，只是不會再站在股東大會的演講台上發言。



巴菲特正式退休後的首個交易日，巴郡A類股下跌1.41%。綜觀2025年只有10.85%的漲幅，落後標普500指數5.54個百分點，目前市值為1.07萬億美元。(rc)