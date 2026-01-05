05/01/2026 16:10

【抓捕馬杜羅】蜆殼據悉計劃重返委內瑞拉，以獲取數十億美元天然氣收入

《經濟通通訊社5日專訊》據報道，蜆殼計劃開發位於委內瑞拉與其近海鄰國特立尼達和多巴哥之間的豐富天然氣田。特朗普政府對委內瑞拉的介入，或推動位於委內瑞拉水域的巨型天然氣田Dragon項目加速落地。



該項目未來30年預計每年可創造5億美元的營收，潛在收益規模高達數十億美元。



天然氣田Dragon的預估儲量達1200億立方米，約為英國全年天然氣消耗量的三倍。其周邊區域也蘊藏儲量更為龐大的天然氣資源。



美國總統特朗普已號召石油企業赴委內瑞拉投資，以提升當地油氣產量，並改善基礎設施。不過，他同時明確提出應由美國企業主導相關項目，這意味著來自英國的蜆殼可能需要尋找合作夥伴。



Panmure Liberum投資銀行的Ashley Kelty表示：「歐洲大型石油企業將錯失最優質的項目資源，但後續仍會受邀參與，因為美國企業希望通過組建合資企業分散風險，而蜆殼、BP將是首選合作對象。」



蜆殼對此拒絕置評。(rc)