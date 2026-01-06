26,710.45
+363.21
(+1.38%)
4,083.67
+60.25
(+1.497%)
4,790.69
+72.94
(+1.546%)
14,022.55
+193.92
(+1.402%)
93,557.6700
-302.0400
(-0.322%)
06/01/2026 18:05
美匯指數報98.339，關注美國上月服務業PMI表現
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.339
|98.270
|0.069
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.36/40
|156.31/35
|156.38/42
|歐元/美元
|1.1713/17
|1.1727/31
|1.1721/25
|英鎊/美元
|1.3537/41
|1.3552/56
|1.3540/44
|美元/瑞郎
|0.7924/28
|0.7920/24
|0.7913/17
|美元/加元
|1.3766/70
|1.3760/64
|1.3771/75
|澳元/美元
|0.6718/22
|0.6722/26
|0.6713/17
|紐元/美元
|0.5792/96
|0.5795/99
|0.5787/91
|美元/人民幣
|6.9845/49
|6.9836/40
|6.9885/89
|美元/港元
|7.7872/76
|7.7876/80
|7.7852/56
*上述報價只供參考用