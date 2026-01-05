26,347.24
+8.77
(+0.03%)
26,562
+188
(+0.71%)
高水215
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
2,834.62億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
93,942.0000
+82.2900
(0.088%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1129
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9757
新聞及評論 主頁
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
巴西-製造業採購經理人指數
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
即將公佈經濟數據
香港-採購經理人指數
即將公佈
06/01/2026 08:30
前值
52.90
市場預測
--
新加坡-採購經理人指數
即將公佈
06/01/2026 08:30
前值
55.40
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.9877
-0.0050
-0.072%
AUD 澳元/美元
0.6711
-0.0002
-0.027%
TWD 美元/新台幣
31.4674
-0.0067
-0.021%
更新：06/01/2026 08:06
